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What Would Have Happened Next If Prodigal Son Hadn't Been Canceled

What Would Have Happened Next If Prodigal Son Hadn't Been Canceled

Fox canceled its procedural thriller Prodigal Son after just two seasons - but how would that big cliffhanger have been resolved if Season 3 happened?Fox canceled its procedural thriller Prodigal Son after just two seasons - but how would that big cliffhanger have been resolved if Season 3 happened?.

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