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«Оскар» 2024: голый ведущий и «розовый» Гослинг — чем запомнилось главное кинособытие года

«Оскар» 2024: голый ведущий и «розовый» Гослинг — чем запомнилось главное кинособытие года

Кто забрал главные награды в мире кино кто забрал главные награды вечера Burt Harris / Global Look Press 96-я церемония вручения премии «Оскар» завершилась всего пару часов назад, и мы готовы рассказать, кто забрал заветные статуэтки и чем еще, помимо ярких триумфов, запомнилось главное кинособытие года.

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