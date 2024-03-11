Кто забрал главные награды в мире кино кто забрал главные награды вечера Burt Harris / Global Look Press 96-я церемония вручения премии «Оскар» завершилась всего пару часов назад, и мы готовы рассказать, кто забрал заветные статуэтки и чем еще, помимо ярких триумфов, запомнилось главное кинособытие года.