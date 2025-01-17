Китай расследует, наносят ли вред компаниям, производящим чипы, CHIPS и закон о науке

Министерство торговли Китая (MOFCOM) объявило о получении жалоб от отечественных компаний на несправедливые субсидии, предоставленные администрацией Байдена американским чипмейкерам в соответствии с Законом о CHIPS и науке, сообщает государственное издание GlobalTimes.
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