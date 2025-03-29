Россия отправила два спецборта МЧС в Мьянму для оказания помощи после землетрясения

Накануне днем в Мьянме произошло мощное землетрясение (более 50 толчков). Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,7 баллов, за которыми последовал афтершок силой 6,4 балла, в округе Сикайн в центральной части страны.
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