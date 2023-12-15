Красноярец разрисовал убогий подъезд картиной Ван Гога

Красноярец разрисовал ветхий подъезд в трехэтажке на Омской картиной Винсента Ван Гога. Подъезд в доме не ремонтировался несколько лет и пришел в негодное состояние — на стенах потрескалась и облупилась краска.
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