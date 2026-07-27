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Власти Забайкалья утвердили компенсации за санаторное лечение для чиновников

Власти Забайкалья утвердили компенсации за санаторное лечение для чиновников

Правительство Забайкальского края опубликовало постановление о компенсации затрат на санаторно-курортное лечение, медицинские услуги и оздоровление для губернатора, чиновников и государственных служащих региона.

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