Власти Забайкалья утвердили компенсации за санаторное лечение для чиновников

Правительство Забайкальского края опубликовало постановление о компенсации затрат на санаторно-курортное лечение, медицинские услуги и оздоровление для губернатора, чиновников и государственных служащих региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии