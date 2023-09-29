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Рихард Зорге — легендарный советский разведчик, которого погубила страсть к женщинам

Рихард Зорге — легендарный советский разведчик, которого погубила страсть к женщинам

Рихард Зорге — человек удивительной судьбы. Немец по национальности, он сражался в Первую мировую войну на стороне Германии, а позже стал работать на советскую разведку и приложил немало усилий для победы над фашизмом.

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