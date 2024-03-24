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ЕС/no: саммит Евросоюза продемонстрировал раскол внутри объединения

ЕС/no: саммит Евросоюза продемонстрировал раскол внутри объединения

Завершившийся саммит Евросоюза продемонстрировал раскол внутри объединения — лидеры стран по итогам двух дней заседаний не согласовали план по конфискации доходов от российских активов, не смогли договориться о введении пошлин на зерновую продукцию РФ и Белоруссии и дали понять, что в Брюсселе нет единой линии относительно оборонной стратегии.

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Комментарии
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Елена
как это Турция могла подать заявление на вступление в Евросоюз в 1987 году - за 6 лет до его образования?
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13 час.

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