Раскрыты наиболее часто посещаемые россиянами страны летом 2024

Турция стала лидером среди зарубежных стран по количеству поездок россиян летом 2024 года. Наиболее часто посещаемые соотечественниками направления «Известиям» раскрыли эксперты сервиса путешествий МТС Travel.
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