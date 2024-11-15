Британский музей получит в дар знаменитые китайские керамические артефакты

Британский музей объявил в среду, что получит 1700 произведений всемирно известной китайской керамики на сумму около 1 миллиарда фунтов (1,27 миллиарда долларов) в качестве крупнейшего пожертвования за почти 300-летнюю историю учреждения.
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