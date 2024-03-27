Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

В спасении пострадавших принимали участие медики, пожарные и спасатели Сегодня глава Москвы Сергей Собянин через свой Телеграм-канал обратился с благодарностями к тем, кто помогал справиться с последствиями теракта в Крокус Сити Холле, который произошел в минувшую пятницу.