Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

В спасении пострадавших принимали участие медики, пожарные и спасатели Сегодня глава Москвы Сергей Собянин через свой Телеграм-канал обратился с благодарностями к тем, кто помогал справиться с последствиями теракта в Крокус Сити Холле, который произошел в минувшую пятницу.
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