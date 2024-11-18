ФАС раскрыла, как «Билайн», МТС и «МегаФон» накручивали цены в Крыму

«МегаФон», МТС и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») накручивали своим абонентам, приезжающим в Крым и Севастополь из других регионов, цены за использование гигабайта интернет-трафика в Крыму от 140 до 2200 рублей, установила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).