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ФАС раскрыла, как «Билайн», МТС и «МегаФон» накручивали цены в Крыму

«МегаФон», МТС и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») накручивали своим абонентам, приезжающим в Крым и Севастополь из других регионов, цены за использование гигабайта интернет-трафика в Крыму от 140 до 2200 рублей, установила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

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