Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Банковский дрейнеры. Опасный вид мошенничества.

Банковский дрейнеры. Опасный вид мошенничества.

Дрейнеры — это веб-сайты, созданные для фишинга с целью обмануть посетителей. Простыми словами, это такие сайты, которые внешне максимально приближены к оригинальным официальным сайтам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Я то не буду, в курсе всех этих мошеннических действий.Мне они постоянно звонят,посылаю куда по дальше.А вот другие,клюют на всякие уловки,поэтому и советую звонить.
Ответить
8 час.
radiofree RF
Читал в инете,такими вещами занимаются банковские сотрудники,они понемножку списывают с карт небольшие суммы,что бы клиент не замечал.И если бы ваша жена не делала покупки ,оплачивая картой,то и она этого не заметила.
Ответить
8 час.
Александр Симаков
Вы правы - в нашем случае просто совпало - маленькая сумма на карте (она обнулилась), оплата покупки непосредственно после списания денег, и обращение в банк за разъяснениями.  Если бы вовремя не спохватились, может быть супруга и не заметила списания. Один факт того, ЧТО НЕ БЫЛО ОПОВЕЩЕНИЯ (смс) о списании средств со счёта,   наводит на подозрения.  Обычно после любой покупки или оплаты приходит СМС о списании средств. !
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх