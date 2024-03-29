Банковский дрейнеры. Опасный вид мошенничества.

Я то не буду, в курсе всех этих мошеннических действий.Мне они постоянно звонят,посылаю куда по дальше.А вот другие,клюют на всякие уловки,поэтому и советую звонить.

Читал в инете,такими вещами занимаются банковские сотрудники,они понемножку списывают с карт небольшие суммы,что бы клиент не замечал.И если бы ваша жена не делала покупки ,оплачивая картой,то и она этого не заметила.

Александр Симаков

Вы правы - в нашем случае просто совпало - маленькая сумма на карте (она обнулилась), оплата покупки непосредственно после списания денег, и обращение в банк за разъяснениями. Если бы вовремя не спохватились, может быть супруга и не заметила списания. Один факт того, ЧТО НЕ БЫЛО ОПОВЕЩЕНИЯ (смс) о списании средств со счёта, наводит на подозрения. Обычно после любой покупки или оплаты приходит СМС о списании средств. !