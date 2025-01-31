Фондовые рынки США выросли на фоне отчетов технологических гигантов

В четверг американские фондовые индексы закрылись ростом, несмотря на волатильность торгов. Инвесторы оценивали финансовые отчеты крупнейших технологических компаний и заявления президента США о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из Канады и Мексики.
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