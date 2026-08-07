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test mazurok

2 подписчика

💡 Черноморский район частично останется без света 11 августа Подача электроэнергии будет временно прекращена с 11:00 до 16:00 в сёлах Кировское и Низовка, сообщил и.

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