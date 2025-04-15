Российский командир рассказал об ударах дронами ВСУ по школам и детсадам в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами по школам и детсадам в Курской области. Об ударах противника рассказал командир саперного взвода Северной группировки войск с позывным Лелик, передает ТАСС.
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