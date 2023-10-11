Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала прежнюю внешность на старых фото. Так, 32-летняя инфлюэнсерша на одном из размещенных кадров предстала у кузова сломанной машины во вьетнамках, синих спортивных штанах и черной кофте.
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