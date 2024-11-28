Полянский: РФ может заблокировать программу работы СБ ООН, которую предложат США

Российская Федерация может заблокировать программу работы Совета Безопасности ООН, которую предложат Соединенные Штаты в декабре в качестве председателя СБ, если американская сторона пойдет на принципиальное продвижение своих установок.
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