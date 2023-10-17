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Новый Нижегородский

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Число осужденных за госизмену россиян выросло в четыре...

Число осужденных за госизмену россиян выросло в четыре...

Число осужденных за госизмену россиян выросло в четыре разаЗа шесть месяцев 2023 года российские суды вынесли в четыре раза больше приговоров по делам о госизмене, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистки Судебного департамента Верховного суда, подсчитала «Верстка».

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