Число осужденных за госизмену россиян выросло в четыре разаЗа шесть месяцев 2023 года российские суды вынесли в четыре раза больше приговоров по делам о госизмене, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистки Судебного департамента Верховного суда, подсчитала «Верстка».