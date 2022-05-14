Bloomberg: уже 20 европейских компаний открыли рублевые счета в Газпромбанке

Еще около десяти компаний из Европейского союза, приобретающих газ, открыли счета в «Газпромбанке». Таким образом, общее количество клиентов, готовых к оплате за голубое топливо в российской национальной валюте, выросло вдвое после требований РФ.
Еще около десяти компаний из Европейского союза, приобретающих газ, открыли счета в «Газпромбанке». Таким образом, общее количество клиентов, готовых к оплате за голубое топливо в российской национальной валюте, выросло вдвое после требований РФ.
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