Орбан заявил, что украинский конфликт может быть урегулирован за шесть месяцев

Договоренность о прекращении украинского конфликта может быть достигнута с участием российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в течение шести месяцев, заявил в интервью Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, запись размещена на сайте американского журналиста.