Орбан заявил, что украинский конфликт может быть урегулирован за шесть месяцев

Договоренность о прекращении украинского конфликта может быть достигнута с участием российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в течение шести месяцев, заявил в интервью Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, запись размещена на сайте американского журналиста.
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