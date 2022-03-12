Daily Storm

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Минобороны России: Военные вывели из строя главный центр радиотехнической разведки украинской армии в Броварах

Минобороны России: Военные вывели из строя главный центр радиотехнической разведки украинской армии в Броварах

Всего за время специальной операции уничтожено около 3500 объектов военной инфраструктуры Украины12 марта российские военные нанесли удар высокоточным оружием по главному центру радио- и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Бровары Киевской области.

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