Михалков опроверг слова Собчак, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке

Кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков прокомментировал слова журналистки Ксении Собчак о том, что это он якобы доложил президенту России Владимиру Путину о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском ночном клубе «Мутабор».
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