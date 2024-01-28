Михалков опроверг слова Собчак, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке

Кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков прокомментировал слова журналистки Ксении Собчак о том, что это он якобы доложил президенту России Владимиру Путину о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском ночном клубе «Мутабор».