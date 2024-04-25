Военэксперт Коротченко: ЗРК С-500 сможет сбивать космические объекты

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Tsargrad.tv допустил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения С-500 будет способен сбивать спутники и другое оружие, которое может быть выведено в космическое пространство.