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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Очень трудно доказывать то, чего ты не делал»: глава «Леста Игры» прокоммен...

«Очень трудно доказывать то, чего ты не делал»: глава «Леста Игры» прокоммен...

«Очень трудно доказывать то, чего ты не делал»: глава «Леста Игры» прокомментировал арест активов и ответил на обвинения в экстремизмеОснователь, владелец и руководитель группы компаний «Леста Игры» Малик Хатажаев в специальном видеообращении прокомментировал судебный арест активов студии и направленные в его адрес обвинения в экстремизме.

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