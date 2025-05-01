«Очень трудно доказывать то, чего ты не делал»: глава «Леста Игры» прокоммен...

«Очень трудно доказывать то, чего ты не делал»: глава «Леста Игры» прокомментировал арест активов и ответил на обвинения в экстремизмеОснователь, владелец и руководитель группы компаний «Леста Игры» Малик Хатажаев в специальном видеообращении прокомментировал судебный арест активов студии и направленные в его адрес обвинения в экстремизме.