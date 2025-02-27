Верховная Рада вновь удивляет историческими откровениями

Верховная Рада вновь удивляет историческими откровениями800 лет и даже больше. Именно столько, по версии нардепа Оксаны Савчук, длится конфликт России и Украины:«Очень просто осознать одну вещь: война длится не 3 года, и не 11, и не 10, она продолжается не с оккупации Крыма и не из боевых отрядов в … .