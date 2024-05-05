В Торопце прибрались на главных благоустроенных территориях города

27 апреля по всей нашей стране прошел Всероссийский субботник. Это не просто добрая традиция, объединяющая трудовые коллективы, жителей многоквартирных домов и семьи, но и возможность каждому человеку проявить заботу об окружающем пространстве и сделать полезное дело.