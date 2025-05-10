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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Циндао Вест Кост», начало в 14:00

Матч пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени. «Шанхай» Слуцкого одержал 8 побед в 11 турах и лидирует в чемпионате Китая, «Циндао Вест Кост» идет 6-м.

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