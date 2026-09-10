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ВЦИОМ: «Единая Россия» получит более 50% голосов на выборах в Госдуму

ВЦИОМ: «Единая Россия» получит более 50% голосов на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» на выборах в Государственную думу IX созыва может получить большинство голосов избирателей.

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