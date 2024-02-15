На Серафимовском кладбище возложили цветы к мемориалу воинам-афганцам – видео

В церемонии приняли участие глава района, ветераны боевых действий, активисты и местные жители. Торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику воинам, погибшим в Афганистане, прошла сегодня на Серафимовском кладбище в Петербурге.
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