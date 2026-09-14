МВД: дипфейки можно вычислить по сбоям и различным мелочам

Созданные мошенниками дипфейки можно распознать по нескольким признакам. Об этом ТАСС заявил начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной и запрещенной информации в интернете управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России Антон Растащенов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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