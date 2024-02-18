Пластический хирург перечислил самые популярные операции у мужчин

Чаще всего мужчины в стремлении скорректировать фигуру прибегают к ультразвуковой липосакции — удалению жира в проблемных местах, рассказал пластический хирург, главный врач клиники IQ PLASTIC Святослав Стрелин.
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