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Велемудр. Мир тесен.

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Откуда приходят наши знания или теория морфогенетических полей

Откуда приходят наши знания или теория морфогенетических полей

Откуда приходят наши знания? Казалось бы, ответить на этот вопрос просто. Мы все учимся в школе, потом, скажем, слушаем лекции в институте, читаем книги.

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Комментарии
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A
Antanas
Много необьеснтмого нас ещё ждёт впереди.👍👍
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15 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр Николаевич. Видите ли, я с конца 60-х годов прошлого века занимаюсь этим вопросом( и не только этим). В двух словах не объяснить данную теорию, да и к ней необходимы, как Вы правильно заметили: ===&quot;Заметим, чтобы «задать вопрос» информационному полю Земли, человек должен обладать определенными знаниями, то есть приобрести их путем обучения. Так что и по Шелдрейку получается, что наш мозг не просто «радиоприемник», а нечто большее.&quot;=== Знания эти находятся в разных информационных областях. Так что, если заинтересовал, то выскажите желание ознакомиться и, если с чем-то не согласны, аргументированно доказать в чем ошибка. Всего доброго.
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15 час.
В
Воробей
А может быть и несколько другое объяснение. Если наша Реальность - своего рода Матрица, генерируемая непрерывно Творцом согласно определённому Сценарию, в основном, аналогично тому, как видео игра на экране  компьютера генерируется непрерывно видеокартой компьютера, тогда Он вполне может сочинять, и сотворять, те события и обстоятельства, которые описаны в статье, таким образом, что они наводят на мысль о том, что есть какие-то &quot;морфогенетические поля&quot;, даже если их на самом деле и нет. При этом и догадка о том, что могут быть какие-то &quot;морфогенетические поля&quot;, тоже является частью Сюжета, которая предопределена - да, там могут быть и небольшие аспекты, которые умышленно оставлены неопределёнными, пока. То есть, можно сказать, что в таких случаях имеет место имитация чуда Творцом, выдаваемая за нечто естественное. И целью этого может быть нарушение целостной относительно простой естественно научной картины мира у некоторых так, чтобы у индивидуума появилась возможность начать искать различные неортодоксальные объяснения таких феноменов. Одни идивидуумы при этом получают возможность прийти к принятию концепций типа &quot;морфологического поля&quot;, &quot;ноосферы&quot; или &quot;эгрегоров&quot;, а другие смогут склониться в пользу гипотезы о возможности манипуляций Творца с целью побудить людей задуматься о Нем. И косвенно это может промотивировать размышлять о возможной Цели Творения. А это уже может довести даже к самонапрашиванию вопроса о том, какую роль в Деле достижения этой Цели Творец отвёл людям, хотя бы некоторым?
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