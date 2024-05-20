Откуда приходят наши знания или теория морфогенетических полей

Здравствуйте, Александр Николаевич. Видите ли, я с конца 60-х годов прошлого века занимаюсь этим вопросом( и не только этим). В двух словах не объяснить данную теорию, да и к ней необходимы, как Вы правильно заметили: ==="Заметим, чтобы «задать вопрос» информационному полю Земли, человек должен обладать определенными знаниями, то есть приобрести их путем обучения. Так что и по Шелдрейку получается, что наш мозг не просто «радиоприемник», а нечто большее."=== Знания эти находятся в разных информационных областях. Так что, если заинтересовал, то выскажите желание ознакомиться и, если с чем-то не согласны, аргументированно доказать в чем ошибка. Всего доброго.

В

Воробей

А может быть и несколько другое объяснение. Если наша Реальность - своего рода Матрица, генерируемая непрерывно Творцом согласно определённому Сценарию, в основном, аналогично тому, как видео игра на экране компьютера генерируется непрерывно видеокартой компьютера, тогда Он вполне может сочинять, и сотворять, те события и обстоятельства, которые описаны в статье, таким образом, что они наводят на мысль о том, что есть какие-то "морфогенетические поля", даже если их на самом деле и нет. При этом и догадка о том, что могут быть какие-то "морфогенетические поля", тоже является частью Сюжета, которая предопределена - да, там могут быть и небольшие аспекты, которые умышленно оставлены неопределёнными, пока. То есть, можно сказать, что в таких случаях имеет место имитация чуда Творцом, выдаваемая за нечто естественное. И целью этого может быть нарушение целостной относительно простой естественно научной картины мира у некоторых так, чтобы у индивидуума появилась возможность начать искать различные неортодоксальные объяснения таких феноменов. Одни идивидуумы при этом получают возможность прийти к принятию концепций типа "морфологического поля", "ноосферы" или "эгрегоров", а другие смогут склониться в пользу гипотезы о возможности манипуляций Творца с целью побудить людей задуматься о Нем. И косвенно это может промотивировать размышлять о возможной Цели Творения. А это уже может довести даже к самонапрашиванию вопроса о том, какую роль в Деле достижения этой Цели Творец отвёл людям, хотя бы некоторым?