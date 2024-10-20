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Российский посол высказался о результатах президентских выборов в США в ноябре

Российский посол высказался о результатах президентских выборов в США в ноябре

России все равно, кто победит на президентских выборах в США в ноябре 2024 года — представитель республиканцев Дональд Трамп или кандидат от демократов Камала Харрис, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

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