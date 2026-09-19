Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что руководство Украины подчиняется западным интересам, ставя жизнь собственных граждан под угрозу.
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