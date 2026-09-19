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Царьград

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Сальдо обвинил Киев в использовании украинцев как разменной монеты

Сальдо обвинил Киев в использовании украинцев как разменной монеты

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что руководство Украины подчиняется западным интересам, ставя жизнь собственных граждан под угрозу.

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