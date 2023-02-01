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16-летний Заир-Эмери – самый молодой автор гола «ПСЖ» в Лиге 1

Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым автором гола «ПСЖ» в Лиге 1. Парижане обыграли «Монпелье» (3:1) в 21-м туре чемпионата Франции.

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