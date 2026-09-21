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MOÑ театр мәйданчыгында «Алтын битлек» лауреатыннан «Татар дәресләре» күрсәтеләчәк

MOÑ театр мәйданчыгы Anna Bistrot белән берлектә яжа проект - режиссер Тимур Куловның «Кызыклы шәкерт / Татар дәресләре» дигән спектакль-фарсын тәкъдим итәчәк.

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