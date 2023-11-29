Это будет похлеще, чем "ТОС"-"Буратино". Помимо высокоточных авиабомб, на вооружение ВКС появились "умные" ОДАБы

242K прочитали Вот так выглядят на бомбардировщике полутонные ОДАБы ранних модификаций. По сути это бочка с огнеопасным аэрозолем, два инициирующих заряда и парашютная система, Теперь, как говорят, её заменили высокоточным ГЛОНАСС-модулем с крыльями.