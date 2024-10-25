Трое волгоградцев были арестованы на 10 суток за отказ от медицинского освидетельствования. Трое молодых людей - 25-летняя женщина и двое 20-летних и 23-летних мужчин - не выполнили законное требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.