Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

304 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Может им ещё бутылочку с молочной смесью? Нежных наших ведь надо поддерживать 🤣. Раньше студенты всё успевали, и учи...В России предлага...
  • Александр Пятнистый
    Собянин, как и фазулло, титулло, хуснулло и затулло топит за мигрантов. Блин, дебил в квадрате, если не в 25 степени....В Москве ожидаетс...
  • Валентина
    Позор!!!ФСБ задержала деп...

Трое волгоградцев были арестованы на 10 суток за отказ от медицинского освидетельствования

Трое волгоградцев были арестованы на 10 суток за отказ от медицинского освидетельствования

Трое волгоградцев были арестованы на 10 суток за отказ от медицинского освидетельствования. Трое молодых людей - 25-летняя женщина и двое 20-летних и 23-летних мужчин - не выполнили законное требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх