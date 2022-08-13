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Вирусолог предупредила об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

Вирусолог предупредила об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

Врачи опасаются возможного сочетания коронавируса с гриппом или аденовирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елену Малинникову.

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