Вирусолог предупредила об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

Врачи опасаются возможного сочетания коронавируса с гриппом или аденовирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елену Малинникову.
Врачи опасаются возможного сочетания коронавируса с гриппом или аденовирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елену Малинникову.
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