СДЕЛАЙ САМ

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Теперь пыль внутри радиаторов отопления мне не страшна.

Теперь пыль внутри радиаторов отопления мне не страшна.

Радиатор Сегодня хочу поделиться простым советом который помогает при уборке по дому. Я думаю все понимаю, что пыль скапливается не только сверху радиаторов отопления но и внутри.

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