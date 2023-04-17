В МИД назвали факторы, которые могут сказаться на рынке нефти

Global Look Press/Valery Lukyanov/Russian Look На динамику нефтяного рынка до конца 2023 года могут оказывать влияние рост спроса со стороны Индии и Китая, а также последствия банковского кризиса и соблюдение введенных рестрикций в отношении России.
Global Look Press/Valery Lukyanov/Russian Look На динамику нефтяного рынка до конца 2023 года могут оказывать влияние рост спроса со стороны Индии и Китая, а также последствия банковского кризиса и соблюдение введенных рестрикций в отношении России.
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