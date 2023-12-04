Песков: ЕС становится все тяжелее платить деньги в бездонные бочки Украины

Евросоюзу становится все тяжелее платить деньги в бездонные бочки Украины. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times о том, что Киев может не получить от европейских союзников 50 млрд евро.
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