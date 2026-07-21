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Глушаков записал видео с футболкой Месси с матча сборных России и Аргентины: «Можно расставаться с ней потихонечку. Готовьте бабулики»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков опубликовал видео с футболкой Лионеля Месси. Глушаков и Месси обменялись футболками в перерыве товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1) в Москве в 2017 году.

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