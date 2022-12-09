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За сутки в Челябинской области коронавирусом заболело 90 человек

За сутки в Челябинской области коронавирусом заболело 90 человек

И один скончался от последствий ковидной пневмонии. По данным областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест на ковид получили 90 человек, в том числе пятеро школьников.

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