Как выглядят специи на самом деле

Хотя на кухне мы обычно используем не более 30 различных специй, в мире их насчитывается более 100. И многие из них — не просто травы — например, в стручках растет кунжут, шафран — это тычинка цветка, а на лиане можно найти черный перец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии