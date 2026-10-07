Страна и люди
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Страна и люди

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Бессараб успокоила россиян, боящихся потерять единое пособие для малоимущих

Бессараб успокоила россиян, боящихся потерять единое пособие для малоимущих

Крупная сумма, внезапно поступившая на банковский счет семьи, сама по себе еще не означает потерю права на единое пособие - значение имеет происхождение денег и то, относится ли конкретное поступление к доходам, которые учитываются при оценке нуждаемости.

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