Бессараб успокоила россиян, боящихся потерять единое пособие для малоимущих

Крупная сумма, внезапно поступившая на банковский счет семьи, сама по себе еще не означает потерю права на единое пособие - значение имеет происхождение денег и то, относится ли конкретное поступление к доходам, которые учитываются при оценке нуждаемости.
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