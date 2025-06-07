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Царьград

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Криштиану Роналду пропустит клубный чемпионат мира 2023 в США

Криштиану Роналду пропустит клубный чемпионат мира 2023 в США

Португальская звезда Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Ан-Наср», объявил на пресс-конференции, что не примет участия в клубном чемпионате мира 2023 года в США, несмотря на многочисленные приглашения.

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