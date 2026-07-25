Спрос на грибных гидов в Москве взлетел в полтора раза

Жители столичного региона все чаще выбирают «тихую охоту» с профессиональным сопровождением. Как сообщает телеканал «Москва 24», за год спрос на услуги грибных гидов вырос в полтора раза, а предложение увеличилось на 28%.
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