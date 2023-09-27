Рогов заявил, что в Запорожской области танки Abrams будут гореть, как и Leopard

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области американские танки Abrams будут гореть, как немецкие Leopard и британский Challenger 2, сообщает РИА Новости.
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